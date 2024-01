MORTE MAURIZIO ORTU: BARBARA BOLOGNA, “CON LUI SE NE VA UNA ULTERIORE MEMORIA DI MIO PADRE GIOVANNI”

L’AQUILA – “La notizia della scomparsa del dottor Maurizio Ortu, mi ha molto colpito. Da subito ho sentito l’esigenza di scrivere pubblicamente qualcosa per l’uomo e per il professionista per cui ho provato grande affetto e grande stima. Con lui se ne va un’ulteriore memoria di mio padre Giovanni Bologna, morto nel 2019″.

Lo scrive la giornalista aquilana Barbara Bologna, dopo la scomparsa di Maurizio Ortu, da 14 anni presidente dell’Ordine provinciale dei Medici e Odontoiatri, specialista in Otorinolaringoiatria e docente universitario.

“Entrambi erano medici, della vecchia scuola, professionisti preparati, molto umani e dediti ai pazienti. Mi capita spesso di incontrare persone che sono state curate da mio padre e che mi ricordino i giorni delle cure con il sorriso e con grande riconoscenza, ed ogni volta è una carezza d’affetto che ricevo. Sarà certamente così anche per i familiari di Maurizio, cui va il mio più affettuoso abbraccio”, scrive ancora Bologna.

“Ho voluto scrivere queste parole perché Ortu è stato un professionista preparato, e ogni mio problema di bronchite, otite o altro, è stato perfettamente curato da lui. Soprattutto aveva per me un affetto speciale perché era l’affetto che aveva verso mio padre. Gli piaceva parlare con me, sapeva che sono giornalista e questo lo incuriosiva e tra di noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto, di reciproca stima. Le sue parole professionali in ambito medico, i suoi consigli umani, i suoi racconti erano per me, ogni volta un tesoro da custodire. Sono davvero addolorata della sua scomparsa e da oggi mi mancherà la sua esperienza, la sua competenza, la sua bonarietà. Buon viaggio Maurizio, salutami papà”, conclude Barbara Bologna.