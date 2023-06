LANCIANO – È venuto a mancare improvvisamente, a 52 anni, Francesco Lanciotti, responsabile dell’ufficio vendite autovetture della Fca Italy di Atessa (Chieti), ex Sevel.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe morto la scorsa notte a causa di un malore dovuto a problemi cardiaci.

Lanciotti, originario di Pavia, da tempo si era stabilito per lavoro in Abruzzo, precisamente a Canosa Sannita. Da oltre 14 anni lavorava ad Atessa come responsabile vendite auto per Fiat Automobiles spa.

La notizia ha gettato nello sconforto i colleghi e i tanti conoscenti che continuano ad inviare messaggi di cordoglio, a testimonianza di quanto fosse benvoluto e stimato.

“Ciao Francesco…mille lacrime forse non basteranno per consolarci della tua morte ma un solo pensiero è sufficiente a renderci orgogliosi di averti conosciuto come persona di grande valore umano. Riposa in pace nel mondo dei giusti”, si legge in un post su Facebook.

E ancora: “Un amico che sorride sempre, un amico che era sempre lì a scherzare e renderti la giornata gioiosa. Nessuno ti buttava a terra.

Sei sempre stato un fratellone che nel bene ti consigliava e ti rasserenava con quella tazzina di caffè in mano. Eri un signore con la tua serenità e nel tuo modo composto e impeccabile! Non parlerò mai di te al passato, ma ti ricorderò sempre al presente perché sarai sempre nel mio cuore. Ciao France, dona la tua immensa allegria lassù perché qua ci hai regalato il tuo miglior sorriso. Buon viaggio Fra! Sorridici ancora perché ci mancherai”.

“I proverbi popolari sono la saggezza dei popoli, ma oggi purtroppo così troppo veri: “se ne vanno sempre i migliori”. Sei stata infatti per me una delle persone migliori che abbia conosciuto in quel posto, esempio vero di lealtà e di rispetto in mezzo a tanti furbi, arrivisti ed ignoranti. Condoglianze alla famiglia. R.I.P. Francesco”.