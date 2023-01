OSPEDALE AVEZZANO: LUIGI ZUGARO NUOVO DIRETTORE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA

AVEZZANO – Luigi Zugaro è il nuovo direttore della Radiologia diagnostica ed interventistica dell’ospedale di Avezzano.

La nomina è scaturita da uno dei numerosi concorsi portati a termine nelle ultime settimane dalla Asl.

Dal 2014 Zugaro è responsabile della Radiologia Dea (radiologia d’urgenza) dell’ospedale di L’Aquila e ha una lunga esperienza anche nella Radiologia interventistica muscoloscheletrica, in particolare nelle terapie infiltrative ecoguidate e nel trattamento dei tumori dell’osso. Per quest’ultima specialità L’Aquila è diventata centro di riferimento nazionale per numero e tipologia dei trattamenti, con conseguente mobilità attiva da altre regioni.