PAPA A L’AQUILA: PEZZOPANE, “SIAMO STATI STORIA E CAPITALE DELLA PACE”

L’AQUILA – “Una giornata storica, una storia nuova per la città antica segnata dal passaggio di Celestino V ed oggi di Papa Francesco. Papa Francesco o papà Francesco, come lo ha salutato il Cardinale Petrocchi? Papa grande, che scaccia le nubi e la pioggia annunciata, per far illuminare dal sole la storica giornata”.

Così la deputata Stefania Pezzopane, consigliere comunale del Pd commenta la presenza di Papa Francesco a L’Aquila

“Non mi vergogno a confessare le lacrime, per le parole del santo padre, anche buon padre. Misericordia, miseria, perdono, perdonanza, umiltà, resilienza, pace. Le sue parole sante. E la forza della sua fatica, rimarrà per sempre in noi, stanco e sofferente, con la sua carrozzina arriva davanti alla Porta Santa e con sforzo si alza, batte i tre colpi, torna a sedersi. Non serve altro non serve di più. Che L’Aquila sappia cogliere, insieme, questo grande dono. E che torni presto, Papa Francesco, con questa grazia, questa robusta mitezza. Oggi siamo stati storia. Capitale della Pace, del Perdono e di Riconciliazione. E L’Aquila può vivere così il Giubileo 2025, con apertura al mondo cercando la pace ed il perdono”.