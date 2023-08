PREFESTIVAL DANNUNZIANO: DOMANI FRANCESCO GABBANI A FRANCAVILLA AL MARE

FRANCAVILLA AL MARE – Sarà il concerto di Francesco Gabbani domani, venerdì 1 settembre, a Francavilla al Mare, a chiudere i cinque appuntamenti con il Prefestival dannunziano che ha toccato i centri della provincia di Chieti, per condurre dritto all’apertura del Festival dannunziano organizzato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, del presidente Lorenzo Sospiri, prevista per sabato 2 settembre.

“Per la quinta edizione del Festival abbiamo voluto una novità – ha spiegato Sospiri -, ovvero l’anteprima del Festival dal 28 agosto al primo settembre tra Miglianico, Costa dei Trabocchi, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni. Domani chiudiamo lo spin off a Francavilla al Mare che ospiterà prima la conferenza su Michetti e d’Annunzio con Giordano Bruno Guerri e il professor Andrea Lombardinilo e poi il concerto di Gabbani. Un esperimento di successo per dimostrare il legame di d’Annunzio non solo con la sua Pescara, ma con tutto il territorio”.

“Credo che lo spin off delle cinque date della dannunzio-week abbiano ulteriormente ampliato e arricchito il programma – ha sottolineato l’assessore Daniele D’Amario – con 18 convegni e cinque concerti di assoluto rilievo a dimostrazione che d’Annunzio appartiene a tutto l’Abruzzo”.

Domani, venerdì 1 settembre, l’evento ‘il Festival dannunziano sulla Costa dei Trabocchi’: l’evento partirà dal palco di piazza Sant’Alfonso con il convegno su d’Annunzio con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, e il professor Andrea Lombardinilo. Alle 21.30 concerto di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista nato a Carrara (MS) nel 1982. Si avvicina al mondo della musica da piccolissimo, complice il fatto che la sua famiglia possiede l’unico negozio di strumenti musicali della città. A 18 anni firma il suo primo contratto discografico con il progetto TRIKOBALTO, con cui registra due album.

Nella primavera del 2010, Francesco lascia la band e nel 2013 esce il suo primo album ufficiale da solista: “Greitist Iz”. Inizia nel 2015 la collaborazione di Gabbani con BMG Rights Management (Italy) in qualità di autore, firmando un contratto di esclusiva. A febbraio 2016 Francesco vince la 66° edizione del Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte con il brano “Amen” e si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini nella sezione Nuove Proposte e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il brano diventerà disco di platino. “Eternamente Ora” (BMG Rights Management), l’album che contiene il singolo, entra nella Top 20 della classifica Gfk-Fimi degli album più venduti in Italia. I successivi singoli “Eternamente Ora” e “In Equilibrio” escono rispettivamente a maggio e a settembre.

A maggio 2016 parte il tour che prosegue fino a settembre in tutta Italia con un grande successo di pubblico. Gabbani apre anche concerti di star nazionali e internazionali come Franco Battiato, Francesco Renga, Anastacia e Simply Red. A novembre 2016 Francesco partecipa in qualità di autore al disco di Mina e Celentano “Le migliori” col brano “Il bambino col fucile” e, nel dicembre dello stesso anno, scrive l’intera colonna sonora originale del film “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi da cui è tratto il singolo “Foglie al gelo”.

L’11 febbraio 2017 Francesco Gabbani vince la 67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma” e, per la prima volta nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big. Oltre al Festival, vince il Premio TIMmusic come brano più ascoltato sull’omonima piattaforma dedicata alla musica in streaming e annuncia che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2017 che si terrà a Maggio a Kiev.

Il 14 febbraio il video di “Occidentali’s Karma” totalizza 4.353.802 visualizzazioni confermandosi il primo video di un artista italiano più visto in un solo giorno in assoluto. Il singolo resta per settimane in vetta alle classifiche di vendita dei singoli e di airplay radiofonico. È la canzone con il video più visto nella storia dell’Eurovision (ad oggi ha superato 188 milioni di visualizzazioni). Occidentali’s Karma è il brano che, in una settimana, ha fatto registrare il numero più alto di streaming (2.472.000) ed è entrato al numero 1 delle classifiche dei singoli con il maggior numero di streaming+download (47.175). “Magellano”, il disco che contiene “Occidentali’s Karma”, esce il 28 aprile per BMG Rights Management (Italy) ed entra direttamente al primo posto della classifica di vendite. Viene successivamente certificato disco di platino. Il 5 maggio esce il nuovo singolo “Tra le granite e le granate” che supera un milione di visualizzazioni in 24 ore (ad oggi ha superato 60 milioni di visualizzazioni). L’edizione internazionale “Magellan” esce il 12 maggio in Europa ed entra nella classifica iTunes in 13 paesi. Gabbani si classifica sesto alla 62° edizione dell’Eurovision Song Contest e vince il premio della sala stampa. La finale, trasmessa in diretta su Rai1, è stata seguita da quasi 15,1 milioni di spettatori e il massimo picco di ascolto si è registrato durante la sua esibizione. Il 17 maggio “Occidentali’s Karma” ottiene il quadruplo disco di platino e continua il successo del brano anche in Europa (in Spagna arriva al 6° posto della classifica iTunes).

Il 27 maggio Francesco Gabbani conduce i TIM MTV Awards trasmessi in diretta su MTV, MTV Music e VH1. Il 19 giugno parte, dal Teatro Romano di Verona, il nuovo tour ufficiale, organizzato da International Music and Arts, che conta 44 date. Il 7 luglio “Tra le granite e le granate”, già disco d’oro e da 9 settimane nelle radio di tutta Italia, si posiziona al primo posto della classifica airplay radio e rimane in vetta per settimane. Il 31 luglio il singolo viene certificato disco di platino. Il 7 agosto, ad Occidentali’s Karma, viene certificato il quinto disco di platino e, il 9 agosto, il video supera 150 milioni di visualizzazioni. “Tra le granite e le granate” è il pezzo più suonato dell’estate da rilevazione earone.

Il 15 settembre esce il nuovo singolo “Pachidermi e Pappagalli” accompagnato da un video girato da Andrea Folino per la casa di produzione Lebonski e vede il rapper Salmo comparire alla fine, in un simpatico cameo. Il 19 settembre, all’Arena di Verona durante l’evento “RTL 102.5 Power Hits Estate 2017”, Francesco Gabbani ottiene due nuovi premi: ‘Tra le granite e le granate’ viene incoronato il ‘tormentone’ dell’estate e Occidentali’s Karma’ si aggiudica il premio “RTL102.5 Power Hits – SIAE”. Il 4 ottobre Gabbani viene nominato nella categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2017 che si terranno il 12 novembre a Londra, presso la SSE Arena di Wembley. Il 16 ottobre “Magellano” viene certificato disco di Platino.

Il 17 novembre esce, pubblicato da Bmg Rights Management (Italy), “Magellano Special Edition” un doppio CD -disponibile anche su tutte le piattaforme di digital download e streaming- che contiene, oltre al disco originale “Magellano”, un CD live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”, registrato durante l’ultimo tour che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e ha portato Gabbani ad esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di spettatori.

Il 20 gennaio, al Mandela Forum di Firenze, per festeggiare tutti i successi ottenuti, Francesco Gabbani ha tenuto un concerto speciale e si è esibito, per la prima volta, in un palazzetto. Francesco Gabbani tiene il concerto di Capodanno 2019 in una delle più importanti piazze italiane, Piazza Duomo a Milano. Il 10 maggio 2019 esce “E’ un’altra cosa” il brano che segna il ritorno di Francesco Gabbani con un nuovo importante progetto discografico

Il programma degli eventi è disponibile sul sito dannunzioweek.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti.