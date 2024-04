PROGETTO STREET FITNESS SCUOLA: DOMENICA ESIBIZIONE ALL’AQUILA CON GLI ALUNNI DELL’IIS “D’AOSTA”

L’AQUILA – Si concluderà domenica 21 aprile con una dimostrazione degli studenti della III classe indirizzo Turismo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. d’Aosta” dell’Aquila l’evento di Street Fitness – allena la tua mente realizzato con le scuole aquilane.

Il progetto, a cura di Katia Salute e Angela Ciano, che si è svolto dal mese di ottobre 2023 al mese di marzo 2024, è stato realizzato dall’ASD Centro Studi My Gym dell’Aquila con il sostegno della Fondazione Carispaq ed ha coinvolto una ventina di adolescenti del terzo anno dell’Istituto Superiore “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila.

Tre sono state le fasi in cui si è articolato Street Fitness nella scuola: la prima ha visto il coinvolgimento dei ragazzi con incontri in istituto per spiegare loro l’idea che è alla base dello Street Fitness nell’unire l’attività motoria nel centro storico dell’Aquila con il racconto storico artistico dei luoghi toccati; la seconda che, invece, ha visto gli alunni del d’Aosta partecipare attivamente alle uscite di Street Fitness e la terza, la più lunga, in cui sono stati proprio loro i protagonisti perché hanno ideato un percorso dal titolo AQ WALKING – Allena la tua mente al patrimonio culturale – alla scoperta dei parchi della città che si svolgerà domenica prossima 21 aprile alle ore 15:00 con partenza dal Parco del Castello a L’Aquila.

“Il nostro Istituto ha accolto con grande piacere la proposta progettuale della A.S.D. My Gym e della Fondazione Carispaq – ha spiegato Maria Chiara Marola dirigente scolastica dell’istituto “Amedeo d’Aosta” – in quanto orientata a due obiettivi che la scuola persegue costantemente: il benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti e la conoscenza del territorio. Si tratta infatti di due tematiche chiave nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto. Per le studentesse e gli studenti dell’Indirizzo Turismo tale attività è una valida opportunità per sperimentare la progettazione e la realizzazione di un’esperienza di divulgazione del patrimonio culturale e paesaggistico cittadino in un contesto reale”.

“Street Fitness – allena la tua mente” è una particolare forma di allenamento che unisce il benessere fisico, attraverso l’attività motoria svolta all’aperto, con la conoscenza dei luoghi coinvolti nel percorso scelto attraverso un racconto storico artistico. Una vera e propria attività fisica e mentale che ha preso il via nel 2017 e che continua con grande successo a svolgersi il sabato/domenica mattina nel centro storico dell’Aquila. Da questo successo e dall’inserimento di questa attività nel programma di L’Aquila Capitale dello Sport 2023 si è deciso di coinvolgere in questa attività i giovani proprio per educarli al benessere psico fisico e alla conoscenza del loro territorio.

“Abbiamo voluto offrire alle scuole aquilane – ha dichiarato la Presidente dell’ASD My Gym dell’Aquila Concetta Milanese – la possibilità di sperimentare questa nuova e coinvolgente forma di attività sportivo- culturale perché ci è sembrata particolarmente adatta per educare i più giovani all’attività motoria portandoli con divertimento a far conoscere il loro territorio. In questo caso abbiamo fatto di più coinvolgendoli, grazie alla disponibilità dell’Istituto Amedeo d’Aosta e al lavoro di collaborazione delle insegnanti Filomena Persi e Francesca Saveria Donati, nella realizzazione di un loro percorso di Street Fitness”.