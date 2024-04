REGIONE: CAMPO LARGO, SCHEDA BIANCA PER UFFICIO PRESIDENZA. MALUMORI PER NOMINE RUOLI ISTITUZIONALI

L’AQUILA – Le opposizioni del centro-sinistra e Movimento cinque stelle depositeranno domani scheda bianca alle elezioni del presidente del consiglio regionale, del il vicepresidente e dei due componenti della segreteria di presidenza, in occasione del primo consiglio regionale d’Abruzzo della dodicesima legislatura convocato domattina.

A passare è insomma la linea dura, contro la maggioranza di riconfermato presidente di Fratelli d’Italia Marco Marsilio, nella speranza anche che Fi e Lega non trovino oggi l’accordo per la composizione della giunta, e che già si apra una crisi di maggioranza, ancor prima di cominciare.

Ma anche nel centrosinistra già emergono i primi dissidi, per la designazione dei rappresentanti dell’opposizione negli organi istituzionali, che escludono la provincia dell’Aquila e quella di Chieti, con un eccessivo occhi di riguardo per Pescara città.

Da una riunione presieduta dal candidato presidente Luciano D’Amico ieri a Pescara, con i segretari delle forze che compongono la coalizione, Daniele Marinelli per il Pd, il dimissionario Gianluca Castaldi per il MoVimento 5 stelle, Giulio Sottanelli per Azione, Daniele Licheri per Sinistra Italiana e Alfonso D’Alfonso per Demos, l’ipotesi emersa, è quella di assegnare la vicepresidenza del consiglio al pescarese Antonio Blasioli, il più votato in assoluto del campo largo con oltre 9.900 voti, il posto della segreteria di presidenza a Erika Alessandrini del Movimento 5 stelle, oltre 2.400 voti, e anche lei pescarese, mentre il teramano Sandro Mariani del Pd, oltre 7.500 voti, potrebbe andare a presiedere la commissione di vigilanza.

Ma questo significa escludere completamente la provincia dell’Aquila, e segnatamente il suo unico eletto per l’intera coalizione, l’aquilano Pierpaolo Pietrucci, oltre 5.800 voti, come pure la provincia di Chieti, dove sono stati eletti per il Pd, Silvio Paolucci con oltre 8.600 voti, Vincenzo Menna per la civica del presidente Abruzzo insieme, con oltre 2.600 voti, e per il Movimento 5 stelle il riconfermato Francesco Taglieri, con oltre 2.100 voti e infine per Progressisti e solidali, Alessio Monaco con oltre 2.100 voti.