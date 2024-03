RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “GRAZIE AL GOVERNO STABILIZZAZIONE PERSONALE SISMA ORA E’ REALTA’

ROMA – “A partire da oggi la stabilizzazione di 376 unità impegnate nella ricostruzione dell’Appennino centrale è realtà. Con la firma del Dpcm da parte dei Ministri per la Pubblica amministrazione e dell’Economia e delle Finanze si è dunque concluso positivamente l’iter di un provvedimento per il quale, insieme ai Presidenti delle quattro Regioni del sisma, ho lavorato a lungo e che mette le amministrazioni impegnate nelle ricostruzioni nelle condizioni di poter contare in forma stabile su un personale altamente formato e professionale. È anche grazie al loro contributo, infatti, che lo scorso anno è stato possibile compiere quell’opera di semplificazione e velocizzazione che ha determinato il cambio di passo nella ricostruzione”.

Lo afferma in una nota il commissario straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli, che aggiunge: “Nel 2023 le erogazioni da parte di Cdp nei confronti delle imprese impegnate nella ricostruzione privata del cratere 2016 sono aumentate del +37% rispetto al 2022 e del +73% in rapporto al 2021. Il Governo Meloni, che ringrazio, ha mantenuto la promessa presa, confermando ancora una volta una particolare, concreta, attenzione nei confronti delle nostre comunità”.