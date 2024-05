SANITA’: MARINELLI (PD), “DEBITI ENORMI E SERVIZI SCADENTI MA MARSILIO HA RICONFERMATO VERI'”

L’AQUILA – “Le quattro Asl abruzzesi hanno debiti per oltre 122 milioni di euro, a fronte di un’offerta di servizi a dir poco scadente. Vedremo se sarà scongiurato il rischio pericolosissimo di un nuovo commissariamento, come sostiene l’assessore Nicoletta Verì, che finge di non vedere il buco clamoroso che è maturato nella gestione delle quattro aziende sanitarie”.

Così, in una nota, Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo, che aggiunge: “Nel dettaglio, al 31 dicembre scorso la Asl 1 (L’Aquila e provincia) aveva un debito di oltre 46 milioni, la Asl 2 (Chieti e provincia) presentava un passivo che sfiorava i 42 milioni, la Asl 3 (Pescara e provincia) denunciava un bilancio in rosso per 26,6 milioni mentre la Asl 4 (Teramo e provincia) aveva sforato ‘soltanto’ di 7 milioni e mezzo”.

“Numeri da brividi – sottolinea -, frutti amari della gestione disinvolta del presidente Marco Marsilio e dell’assessore Verì che, sebbene non rieletta in Consiglio regionale, è stata ‘premiata’ con la riconferma alla guida della sanità. Come dire: bocciata dai cittadini ma ripescata dal Presidente per gli ‘ottimi’ risultati della sua gestione, ovvero liste di attesa infinite, pazienti in fuga verso altre regioni e personale sanitario stremato. Ed è proprio questo l’aspetto più grave: a questo disastro finanziario corrisponde il disastro sanitario che i cittadini ogni giorno vivono sulla propria pelle, costretti ad andare fuori regione, a curarsi in strutture private (quando se lo possono permettere) o a rinunciare alle cure”.

“Senza essere nemmeno sfiorata dal minimo senso della vergogna, l’assessore alla Sanità dopo 5 anni ha ancora il coraggio di attribuire responsabilità a quelli che c’erano prima. Quanti anni vogliono governare prima che il disastro della sanità pubblica regionale cominci a essere colpa loro? Quand’è che Marsilio e Verì riprenderanno finalmente contatto con la realtà?”, chiosa Marinelli.