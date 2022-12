“TORNARE ALLA POLITICA”: A L’AQUILA SECONDA ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA DEL CENTROSINISTRA

L’AQUILA – “Tornare alla politica, insieme per un nuovo percorso. Che Fare? Continuare…”.

Sabato 3 dicembre, all’Aquila, seconda assemblea autoconvocata del centrosinistra. Gli autoconvocati si ritroveranno alle 16.30 alla casa del volontariato nei pressi della sede della Cgil, in via Saragat n°10 nella zona del Centro commerciale l’Aquilone.

Nella nota spiega Sivano Cappelli, ex sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, “Nell’ambito del confronto comincerà a prendere forma un documento che, nelle intenzioni dei partecipanti, dovrebbe essere il primo passo lungo un nuovo percorso che molti intenderebbero percorrere. Questo è quanto trapela dai commenti di chi sta seguendo la parte organizzativa dell’evento. Il movimento spontaneo, che ha preso i primi passi da Sulmona, suscita aspettative e perplessità, ma una cosa è certa. Le ultime elezioni politiche sono state uno spartiacque che rimette l’intero centrosinistra in discussione. Nulla sarà più come prima. L’Aquila 03 Dicembre alle ore 16:30 Casa del Volontariato, in via Saragat, 10.