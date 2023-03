VILLA CELIERA: INCENDIO DIVORA SOTTOBOSCO, IN AZIONE CANADAIR E ELICOTTERO

PESCARA – Dalle ore 23 circa è in corso un incendio di bassa vegetazione e sottobosco in località Santa Maria di Villa Celiera, sul posto ha operato per tutta la notte la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Penne ed una squadra dei Volontari di Montesilvano, da questa mattina stanno operando l’elicottero drago 52 e un canadair dei Vigili del fuoco con il supporto a terra del della Direzione operazioni di spegnimento, in quanto la zona è impervia e di difficile accesso ad i mezzi terrestri.

Al momento non sono minacciate abitazioni, sul posto squadre della protezione civile ,intervento ancora in corso.