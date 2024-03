“30 ANNI LE RADICI DEL FUTURO”: IANNINI, “FORZA ITALIA VERSO NUOVI TRAGUARDI”

L’AQUILA – “Il ricordo del trionfo elettorale del 1994 e il confronto con le nuove leve di Forza Italia sono stati galvanizzanti. Lo slogan ’30 anni le radici del futuro’ racchiude in sé la voglia di Forza Italia di lanciarsi verso altri traguardi”.

Così, in una nota, Eliseo Iannini, candidato abruzzese per Forza Italia alle prossime Europee nella circoscrizione Meridionale, che ha partecipato ieri a Napoli, con Nazario Pagano, segretario di FI Abruzzo nonché neo componente della Segreteria nazionale, alle celebrazioni per i 30 anni della prima vittoria elettorale degli Azzurri.

L’evento è stato celebrato dal vivo da numerose personalità del partito, a cominciare dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e segretario nazionale Antonio Tajani, dai senatori Claudio Lotito e Francesco Silvestro e dal deputato Mauro Dattis.

Iannini, da mesi impegnato nei territori della sua circoscrizione, che abbraccia Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, ha anche avuto un incontro con Forza Italia Giovani di Napoli: “Il dialogo con i cittadini, l’ascolto dei loro problemi e dei loro suggerimenti sono molto stimolanti. L’Italia, in particolare l’Italia del Sud, ha tante potenzialità inespresse o parzialmente espresse che solo un buon governo come quello attuale può portare alla giusta ribalta”, conclude Iannini.