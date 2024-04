LOTTA ALLA DERMATITE ATOPICA: CONSULTI GRATUITI ALL’AQUILA, CHIETI E AVEZZANO

L’AQUILA – Tornano in Abruzzo gli OPEN DAY sulla dermatite atopica con consulti gratuiti a L’Aquila, Avezzano (AQ) e Chieti. La campagna di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, promossa dalla , Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse è realizzata con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e Associazione Nazionale Dermatite Atopica e con contributo non condizionante di Sanofi.

Grazie ai consulti realizzati durante gli “Open Day” sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento SIDeMaST sul territorio affinché intraprendano il percorso terapeutico più adatto ad ognuno di loro. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024.

Questi gli appuntamenti: L’Aquila, Ospedale San Salvatore, resp. Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, mercoledì 10 aprile 2024 Avezzano, Ospedale SS Nicola e Filippo, resp. Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, venerdì 12 aprile 2024 Chieti, Ospedale SS Annunziata, resp. Prof. Paolo Amerio, sabato 13 aprile 2024.

“La campagna”, spiega il Prof. Giuseppe Argenziano, Presidente SIDeMaST – ha un immenso valore etico e strategico per la nostra società. Si tratta non solo di avvicinare sempre di più le persone che soffrono di questa malattia invalidante ai dermatologi che hanno il compito di curarla al meglio, ma anche di sensibilizzare la popolazione tutta alle misure di prevenzione della dermatite atopica.

” Gli fa eco il Prof. Marco Ardigò, Membro del Consiglio Direttivo SIDeMaST e Responsabile per le Campagne di sensibilizzazione: “Questa nuova edizione della campagna, rispetto agli anni precedenti, estende in modo significativo il progetto ad altri centri dermatologici italiani, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di pazienti sul territorio nazionale. L’obiettivo è sia di sensibilizzare i cittadini al tema della dermatite atopica, sia di avvicinare i pazienti ai centri specializzati italiani in grado di offrire assistenza diagnostica e proposte terapeutiche innovative”

“La dermatite atopica – conclude la Prof. Maria Concetta Fargnoli, Vicepresidente SIDeMaST – interessa circa il 20% dei bambini ed il 2-5% degli adulti. Nell’adulto, si manifesta con secchezza, arrossamento, escoriazioni ed ispessimento della pelle, accompagnati da intenso prurito. Si localizza prevalentemente a livello del volto e del collo, pieghe antecubitali (piega del gomito), cavi poplitei (dietro al ginocchio) e mani ma può interessare anche zone più estese del corpo. Il prurito è il sintomo più importante, può essere molto intenso ed interferire con il sonno, le attività quotidiane, lo studio e le capacità lavorative. Le manifestazioni cliniche spesso localizzate in zone visibili ed il prurito condizionano negativamente la vita personale e le relazioni sociali del paziente con importanti ricadute sulla loro qualità di vita e sulla sfera psicologica”.