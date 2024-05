CORROPOLI – Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi a Corropoli in via Gran Sasso, nel teramano.

L’uomo era alla guida di un’auto che si è schiantata contro un albero: l’urto violento non ha lasciato scampo all’uomo che è deceduto sul colpo.

Sul posto i sanitari del 118, arrivati anche con l’elisoccorso partito da Pescara, che hanno potuto constatare solo il decesso dell’uomo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.