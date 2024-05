AUTOMOTIVE: MINISTRO URSO, “ATESSA MODELLO IN ITALIA E IN EUROPA”

CHIETI – “Il modello di Atessa è un esempio in Italia e in Europa, il polo più importante nel campo dei veicoli commerciali leggeri, delle due ruote e in generale rispetto al settore automotive”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipando a Chieti al Forum Innovation Automotive.

“Un modello – ha spiegato – sia per le scelte fatte da Stellantis sia per quello che hanno fatto altre aziende come Honda, che si è inserita nell’ecosistema locale e altre pmi che lavorano nel polo. Per questo l’Abruzzo è una regione centrale della produzione automotive in Italia e Europa”.

Urso ha anche annunciato che sono in dirittura di arrivo diversi incentivi legati al settore, e al sistema industriale nazionale: il Piano di transizione 5.0 per 13 miliardi euro (6,4 su digitalizzazione imprese e 6,6 su efficientamento energetico); un miliardo di euro di incentivi per la decarbonizzazione dei veicoli; una parte del PNRR pari a 2,5 miliardi per contratti di sviluppo 2024/25 per tecnologie green, batterie elettriche, pannelli fotovoltaici. Infine, rispetto a Stellantis, il ministro ha sottolineato che a breve sarà pronto il contratto di sviluppo.