“BERLUSCONI STA MEGLIO, TORNERA’ IN CAMPO”, GIANNI LETTA, “STRADA RINASCITA IMBOCCATA”

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell’infezione polmonare, chiede già di andare a casa. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie

Silvio Berlusconi “l’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di

quanto pensassi”. Lo ha detto l’abruzzese Gianni Letta, l’ex sottosegretario, lasciando il San

Raffaele dopo una visita di circa un’ora.

“Gli possiamo fare un augurio di Pasqua – ha aggiunto – perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata”

“Berlusconi tornerà assolutamente in campo, lo conoscete. L’ha detto benissimo lui: ‘È dura, non mollo, ce la farò anche questa volta’. Meglio non si poteva dire – ha aggiunto – voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada”.