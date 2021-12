L’AQUILA – Una ragazza di 15 anni di Roma è caduta ieri da un’altezza di circa tre metri dalla seggiovia di Campo Felice, nota località sciistica. A riferirlo il quotidiano Il Messaggero.

Le sue condizioni per fortuna non sono gravi: la ragazza è stata subito soccorsa dai militari del Nono Reggimento in servizio sulle piste ed è stata ricoverata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.