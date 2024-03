CONCORSO DIRIGENTE EX ONPI: PD, “CHE TEMPISMO PER CONFERIMENTO INCARICO, IMMEDIATO RITIRO ATTI”

L’AQUILA – “Il giorno 11 marzo, a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni regionali, il responsabile del procedimento, e cioè il segretario comunale Lucio Luzzetti, ha firmato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente full time, a tempo indeterminato, dell’ex Onpi. Che tempismo!”.

È quanto scrive in una nota il Pd L’Aquila in merito al concorso per dirigente ex Onpi, importante residenza pubblica per anziani e non autosufficienti.

“Verrebbe da pensare – attacca il Pd – che si sia attesa la chiusura delle urne per formalizzare la graduatoria di merito. E verrebbe da chiedersi perché: forse, era chiaro potessero sorgere dei dubbi in ordine alla trasparenza della procedura, in merito, soprattutto, ad un potenziale conflitto di interessi. Vincitore del concorso da dirigente a tempo indeterminato è risultato, infatti, il capo di gabinetto del sindaco Pierluigi Biondi, già nominato presidente di Abruzzo Progetti, (Andrea Di Biase) in predicato di essere candidato con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali salvo poi fare un passo indietro in favore di Alessandro Piccinini”.

“Al terzo posto si è classificato il vice presidente del Tsa, indicato dal Comune dell’Aquila in seno all’Ente, già mandatario elettorale del sindaco Biondi alle elezioni 2022 di cui, tra l’altro, è testimone di nozze, come un altro dirigente nominato in seno al Comune dell’Aquila. La cosa che lascia interdetti, però, è che al secondo posto si sia classificata la presidente dell’ex Onpi; avete capito bene: la presidente dell’Istituzione, di nomina politica, ha partecipato ad un concorso della stessa Istituzione per l’affidamento dell’incarico di dirigente a tempo indeterminato”.

“Una vicenda che lascia sconcertati – viene sottolineato – Chiediamo, per questo, l’immediato ritiro, in autotutela, degli atti prodotti. Proseguendo nella lettura della graduatoria, figurano altri candidati legati al centrodestra cittadino. D’altra parte, viene da pensare che Biondi abbia scelto collaboratori davvero di valore se è vero che alcuni di loro, in questi anni, sono stati così bravi da vincere concorsi o entrare, comunque, in graduatoria, in postazioni utili per futuri scorrimenti o cessioni di graduatorie ad altri enti”.

“‘Basta amichettismo di sinistra’ aveva urlato in campagna elettorale la futura premier Giorgia Meloni, eletta nel collegio L’Aquila-Teramo alle politiche 2022. Ciò che sta accadendo a livello nazionale, come a quello locale, sembra raccontare tutt’altro”, chiosa il Pd.