CSI L’AQUILA: PRESENTATO EVENTO DI CICLOTURISMO “L’AQUILA CITTÀ TERRITORIO”

L’AQUILA – Presentato questa mattina presso la sala Commissioni di Palazzo Margherita, alla presenza dell’assessore allo Sport della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, dell’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna, del presidente CSI L’Aquila Luca Tarquini; del presidente del Comitato esecutivo “L’Aquila cresce con lo Sport” Francesco Bizzarri e dell’assistente ecclesiastico CSI provinciale Don Cristoforo Simula, l’evento di Cicloturismo “L’Aquila Città Territorio”.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Provinciale CSI L’Aquila e dalla Sport &Event ASD APS, in collaborazione con associazioni del luogo, con il VAS (Volontari Abruzzesi Sangue), Kiwanis, Ase e grazie al patrocinio e contributo della Regione Abruzzo, del Comune di L’Aquila, della BCC Roma e DIGI Costruzioni srl.

L’agenda degli appuntamenti, partita proprio da L’Aquila lo scorso 13 aprile con il 3° Corso di formazione per Istruttore di cicloturismo ed il corso di BLSD (corretto utilizzo del defribillatore) e primo soccorso il 27 aprile vedrà anche la terza edizione di “L’Aquila in bici” in una veste completamente nuova.

Una passeggiata sportiva e culturale – aperta a tutti – con consegna di un attestato di partecipazione ai più piccoli ed una t-shirt. I ragazzi unitamente ai genitori partiranno domenica 19 maggio alle 9,30 dalla pista di decollo di Preturo, in direzione sito archeologico di Amiternum dove ad accoglierli ci sarà il Prof Alfonso Forgione dell’Università di L’Aquila che insieme ai nostri amici della ASD 99 Castelli e ASD Piccolo Tibet Adventure, illustreranno la storia di Amiternum a tutti i presenti.

Al rientro sarà predisposto un tour guidato dell’Aeroporto dei Parchi, un Bike Park che farà provare ai giovanissimi percorsi di abilità, animazione ed un ristoro completamente gratuito.

L’evento clou sarà la “Cicloturistica L’Aquila Città Territorio” realizzata grazie anche alla collaborazione del Comune di L’Aquila, di Pizzoli, Barete, Scoppito, Usi Civici Forcella, Cagnano Amiterno ed alla fondamentale disponibilità dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo. La cordata guidata dalle esperte guide cicloturistiche CSI e dai nuovi diplomati, guidati dal Resp. Provinciale CSI Ciclismo Fiorvisaggio Pellegrino, passerà anche per l’area archeologica di Amiternum, Big Bench (Valico del Cantero), Frazione di Preturo e Frazione di Sassa.

Il corso formativo permetterà agli iscritti, previo superamento di un test finale, di ottenere il Diploma Nazionale riconosciuto dal CSI in qualità di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e l’iscrizione all’Albo Nazionale Tecnici CSI.

Lo Sport assoluto protagonista in questa cornice di eventi, ai quali si aggiunge il Convegno su Sport e Famiglia dal titolo Educare attraverso lo Sport, in programma a L’Aquila il 15 maggio alle 10:30, presso la Sala Ipogea – Palazzo dell’Emiciclo. Testimonial del Convegno L’Aquila Calcio, Avezzano Rugby ed Alessandra D’Ettorre campionessa di ciclismo.

I relatori del convegno discuteranno degli aspetti sociali e relazionali dello sport e dei benefici formativi ed educativi che possono influire sui giovani. A conclusione del convegno, la premiazione degli elaborati artistico-letterario dal titolo “lo Sport come divertimento e gioco” svolti dagli studenti dell’Istituto Patini e del Mazzini di L’Aquila.

Significative le riflessioni del presidente CSI L’Aquila Luca Tarquini: “Dopo il successo degli scorsi anni, siamo felici di tornare a proporre iniziative che si fondano sull’incontro di adolescenti e famiglie alle prese con l’attività sportiva in un percorso di crescita condiviso. Lo sport unisce piccoli e grandi, educare attraverso lo Sport è la Mission del CSI in cui crediamo fortemente. Il nostro obiettivo è creare rete tra le associazioni presenti sul territorio intavolando dialoghi concreti e costruttivi in un territorio ad elevato potenziale di sviluppo.”

L’assessore Quaglieri ha commentato: “Lo Sport abbinato alla valorizzazione del territorio è uno degli obiettivi programmatici che il mio assessorato si prefigge. Sono molto contento di poter contribuire alla realizzazione di un progetto così importante e ricco di appuntamenti qui a L’Aquila con l’auspicio che se ne possano sviluppare anche altri”.

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna: “L’iniziativa è l’ennesima testimonianza di come si possa coniugare lo sport e la valorizzazione culturale del territorio – dichiara Colonna – con un importante coinvolgimento degli Istituti scolastici cittadini” – conclude l’Assessore allo Sport.