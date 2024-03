“DIES NATALIS OVIDIO”: A SULMONA LE OLIMPIADI DELLE LETTERE CLASSICHE

SULMONA – “Una ricorrenza abituale per rendere omaggio al sommo poeta, il nostro più illustre concittadino. Una manifestazione significativa che ci riempie di orgoglio e che dà la stura alle olimpiadi delle lettere classiche, un evento nel quale i migliori studenti italiani si cimenteranno nella traduzione di opere dal greco e dal latino”.

Lo ha annunciato il sindaco di Sulmona (L’Aquila), Gianfranco Di Piero, nel corso delle celebrazioni per il dies natalis di Ovidio, nato il 19 marzo del 43 a.C., negli ultimi anni di vita della repubblica che avrebbe lasciato il passo al principato. Dopo la lettura di alcuni brani ovidiani, avvenuta in piazza XX Settembre da parte degli studenti del liceo Classico, la statua del poeta è stata incoronata con una corona d’allora, posizionata dalla ditta Ise. Nel corso della cerimonia, coordinata dalla preside della scuola, Caterina Fantauzzi, il sindaco ha confermato la riapertura del liceo classico, intitolato proprio ad Ovidio, per il mese di settembre. Resta un’incognita invece la casa-museo che è stata realizzata al posto dell’ex convento di Santa Caterina. Doveva aprire nel bimillenario e ancora oggi manca una data. “Dobbiamo ultimare la realizzazione della scala antincendio esterna e il vano per accedervi. Poi affidare la gestione”- fanno sapere dal comune.