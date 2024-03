ELEZIONI EUROPEE: DE SANTIS (LEGA),”SAREMO PROTAGONISTI CON DUE CANDIDATI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “L’Abruzzo sarà protagonista nelle prossime elezioni europee con due candidati, un uomo e una donna, scelti tra le migliori espressioni del territorio regionale sotto la guida della segreteria politica del coordinatore regionale Luigi D’Eramo“. Così, in una nota, il portavoce regionale della Lega Francesco De Santis.

“Rappresenteremo la nostra gente al Parlamento Europeo, – sottolinea De Santis – difendendone gli interessi e i valori, come ormai da quasi dieci anni facciamo nelle istituzioni locali con la Lega di Matteo Salvini. L’8 e 9 giugno, milioni di italiani saranno chiamati a scegliere quale futuro vogliono per l’Unione Europea: se quello dell’attuale commissaria Von der Leyen, fatta di tasse agli agricoltori, di immigrazione e bellicismo, o quello di Matteo Salvini e dei suoi alleati di Identità e Democrazia. Noi – prosegue – vogliamo un’ Europa diversa, vicina alle imprese e ai lavoratori, un’Europa che non massacra di tasse i contribuenti italiani, ma che aiuta e sostiene l’iniziativa privata. Un’Unione che lascia liberi gli stati membri di gestire i propri affari interni. Un’Europa che sostiene la natalità invece che continuare a professare la religione dell’immigrazionismo a tutti i costi. Un’Europa che aiuta allevatori e agricoltori e che non criminalizza il loro lavoro. Per questo – conclude De Santis – lavoreremo sodo durante questi settanta giorni di campagna elettorale per spiegare a tutti gli abruzzesi, Comune per Comune, città per città, l’importanza del voto delle elezioni europee di giugno”.