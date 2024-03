FDI: AL VAGLIO CANDIDATURE PER CONGRESSO ROMA, ULTIMI TENTATIVI PER SOLUZIONE UNITARIA

ROMA – In vista del congresso capitolino di Fdi in programma sabato e domenica, la federazione romana di Fratelli d’Italia sta vagliando le candidature pervenute entro il termine ultimo del 16 marzo.

I principali nomi in campo, per ora, secondo quanto si apprende, sarebbero quelli di Massimo Milani (ex coordinatore romano di Fdi ed esponente dei ‘Gabbiani’ di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera) e di Marco Perissa (‘area’ ministro Francesco Lollobrigida).

Tra coloro che si sono fatti avanti per guidare Fdi Roma ci sarebbe anche il consigliere dell’Assemblea capitolina Federico Rocca: ma c’è chi non esclude che Rocca possa poi convergere su Marco Perissa, in un secondo momento.

Le trattative tra le varie anime del partito romano sono ancora in corso: in queste ore infatti si starebbero compiendo gli ultimi tentativi per raggiungere una sintesi e approdare a una soluzione unitaria, in modo da evitare la conta al congresso che si terrà il 23 e il 24 marzo all’Eur. In serata potrebbero essere ufficializzate le candidature.