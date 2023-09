FESTE DI SETTEMBRE LANCIANO, CAOS PROGRAMMA DOPO IL LUTTO: “CONCERTO ANNULLATO SENZA PREAVVISO”

LANCIANO – Il giorno dopo la tragedia costata la vita a tre operai della Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti), a Lanciano scoppia la polemica per la riorganizzazione del programma delle Feste di Settembre, la cui apertura è stata annullata ieri proprio in segno di lutto.

A denunciare quello che sarebbe stato un comportamento non corretto da parte del Comitato Feste a seguito della decisione dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Paolini, di sospendere i festeggiamenti, è il gruppo popolare abruzzese Tequila&Montepulciano Band che si sarebbe dovuto esibire questa sera e che invece ha visto annullare il suo concerto.

“Dopo il grave incidente di ieri alla Esplodenti Sabino, a cui ci uniamo al dolore per quanto accaduto, il Comune di Lanciano ha decretato il lutto cittadino per il giorno 13 settembre (mercoledì). Il Comitato Feste di Settembre 2023 ha deciso, di sua iniziatica e senza preavvisarci, di posticipare l’evento previsto per il giorno 14 settembre al 14 e di conseguenza di annullare il concerto dei Tequila e Montepulciano Band per questa sera. Sicuramente con rammarico, per il trattamento ricevuto, ci scusiamo ma chiaramente il tutto non è dipeso da noi”, si legge sulla pagina Facebook.

Sulla questione è intervenuto il gruppo di opposizione Progetto Lanciano: “Alla fine ci tocca rimpiangere la serata con Cicirinella ed essere solidali con loro… Perché la logica giusta sarebbe stata (probabilmente) quella di sospendere i fuochi e gli eventi discoteca e musicali di ieri e, vista la volontà di andare avanti con la festa, riprendere secondo la programmazione prevista. Perché oggi si ricomincia con l’organizzazione del 13 saltando in pratica solo Cicirinella? C’è qualcosa sotto che qualche benpensante ci sa spiegare?”.

In merito al programma, ieri il presidente del Comitato Feste 2023, Fernando Rosato, aveva fatto sapere: “prendo atto della volontà dell’Amministrazione Comunale e concordo pienamente con detta decisione, unendomi al dolore per la scomparsa di alcuni dipendenti della Esplodenti Sabino, formulo il mio cordoglio anche alle loro famiglie. Comunichiamo che l’apertura delle feste prevista per questa notte sarà spostata a domani 14 settembre p.v. come da programma del settembre lancianese e lo spettacolo di Musica Live Megà Summer Tour aprirà le feste settembrine in Piazza Plebiscito, con i consueti fuochi pirotecnici alle ore 04.00. Lo spettacolo dei Tequila&Montepulciano Band ‘Cicirinella Live Tour’, previsto per la sera del 14 settembre, viene annullato e rinviato a data da destinarsi. Il programma delle serate del 15 e 16 settembre resta invariato”.