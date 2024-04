GIUNTA ABRUZZO: MARSILIO, “ACCUSE SRADICAMENTO NON HANNO PORTATO BENE”

L’AQUILA – “Si è detto che dormo in albergo, sono al lavoro in smart working a Roma, ma non ha portato bene, in campagna elettorale avreste potuto scegliere argomenti migliori”.

Il riconfermato presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, nel corso del suo intervento in occasione del primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura che si è svolto all’Aquila, è tornato sui toni e le tematiche decise dagli avversari del campo largo nella campagna elettorale.

“Perché temi difficili da affrontare e magari difficoltà nel realizzare il programma – ha continuato – li abbiamo avuti eccome, e torneremo ad averli, e spero di poter essere sfidato sui temi e non sulle questioni personali che poi travalicano nel pessimo gusto di raccontare falsità, come quella che io in Abruzzo non ci sono, non esisto, e sono talmente sradicato che poi, alla fine, alle elezioni ho avuto il massimo consenso sulla mia persona e per la mia coalizione in territori che esprimono personalità di massimo livello del partito che ha alimentato questa campagna”, ha concluso Marsilio.