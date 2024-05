IMPLANTOLOGIA DENTALE ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE, NUOVO SPOT CENTRO PARRAVANO

L’AQUILA – Uno spot pubblicitario per diffondere un centro di implantologia abruzzese all’avanguardia ma anche per dare lustro alle eccellenze enogastronomiche, su tutte gli arrosticini e il vino, sulle quali è stata incentrata la trama di un video promozionale che andrà in onda nei prossimi giorni sui media abruzzesi ed anche nazionali.

L’innovativa iniziativa, un mix tra l’esigenza pubblicitaria di una struttura medica e la promozione di prodotti tipici abruzzesi, si deve al dottor Marco Parravano, noto e apprezzato medico odontoiatra direttore del Centro di Implantologia dentale con sedi a L’Aquila, Avezzano e Pescara.

Lo spot vede come protagonisti due rappresentanti della comicità italiana, Maurizio Mattioli, già presente in altri precedenti video promozionali, ed Enzo Salvi: i due attori sono testimonial e pazienti della struttura sanitaria. In questa produzione, soprattutto l’incipit dello spot, fa pensare ad un video di divulgazione turistica per poi rivelarsi, alla fine, la promozione del Centro di Implantologia.

“Questo nuovo format, dal carattere fresco e moderno, offre un’occasione in più alla nostra amata regione di mostrarsi con le sue eccellenze”, spiega il dottor Parravano.

Insomma, il videoclip, dal sapore, letteralmente, brioso e inedito per la pubblicità di un’azienda sanitaria introduce un binomio innovativo: mescolare la pura pubblicità di una struttura sanitaria con la valorizzazione di un territorio regionale.

“I prodotti tipici abruzzesi, orgoglio nostrano, sono lo sfondo di questo nuovo messaggio pubblicitario in cui i due big della comicità italiana, Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, ne mettono in risalto l’autenticità e il profondo legame identitario con il territorio”, conclude Parravano.