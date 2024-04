ISRAELE CONTINUA A MASSACRARE GAZA: ATTACCHI AEREI E DI ARTIGLIERIA PROVOCANO ALMENO 18 MORTI

GAZA – È di almeno 18 morti il bilancio di una serie di attacchi aerei e di artiglieria condotti nella notte dalle forze israeliane a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Secondo quanto riportato dalla AdnKronos, in uno dei raid, come da fonti ospedaliere, sono rimasti uccisi 13 bambini e due donne appartenenti alla stessa famiglia. In un altro raid sulla città sono rimasti uccisi una coppia e il loro bambino di tre anni. Nella notte tre civili erano rimasti uccisi in un raid contro un’abitazione nel campo profughi di Shaboura.

E salgono a 34.097 gli abitanti della Striscia di Gaza rimasti uccisi dal 7 ottobre scorso. Ad aggiornare il bilancio delle vittime è stato il ministero della Salute dell’enclave palestinese. I feriti, ha aggiunto, sono stati 76.980. Lo riporta il Times of Israel.

Due palestinesi sono stati uccisi dopo un tentato attacco a soldati israeliani a Hebron, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito, un assalitore ha tentato di accoltellare un militare, mentre il secondo ha aperto il fuoco. Le Forze di difesa israeliane hanno risposto all’attacco uccidendo i due palestinesi. Nessun soldato è rimasto ferito.