METEO ABRUZZO: ALTA PRESSIONE PORTA BEL TEMPO, PROSSIMA SETTIMANA PIOGGE ALTERNATE A SCHIARITE

PESCARA – Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sub-appenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su massicci centrali e sull’Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Mare poco mosso.

Porta atlantica che resterà aperta nei prossimi giorni, Martedì 31 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci quasi ovunque. Il tutto accompagnato da clima ancora mite per il periodo con massime sino a 25-27°C , in calo durante le fasi di maltempo.