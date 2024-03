PARCHEGGIO PORTA LEONI ALL’AQUILA: IL COMUNE, “ON LINE LA PROCEDURA PER IL PASS AI DISABILI”

L’AQUILA -Il Settore Mobilità del Comune dell’Aquila rende noto che per agevolare e favorire la fruizione del parcheggio di Porta Leoni è disponibile un servizio online, consultabile sul sito https://www.parcheggilaquila.it, che consente di visualizzare in tempo reale gli stalli di sosta disponibili.

Sul medesimo portale è possibile avviare la procedura guidata per richiedere il PASS DISABILI, necessario per usufruire della sosta gratuita negli stalli riservati all’interno del parcheggio.

A conclusione della procedura online, il richiedente riceverà una comunicazione specifica e potrà presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale, in Via Edoardo Scarfoglio, per ritirare il proprio PASS nei seguenti orari: lunedì e giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00; mercoledì: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

In caso di particolari esigenze il personale di Polizia Municipale, previo appuntamento, è disponibile anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico sopra riportati. Coloro che abbiano già presentato l’istanza, a seguito della conclusione della procedura on line sopra richiamata, possono già ritirare il tagliando presso il Comando di Polizia Municipale.