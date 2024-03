RECUPERATO DA PRIVATI LO STATUTO DI GUARDIAGRELE DEL 1400: ORA SARA’ RESTITUITO AL COMUNE

GUARDIGRELE – Grazie alla competenza ed alla determinazione del personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise, del Comando Tutela Patrimonio Culturale Nucleo dell’Aquila e di tutto il personale del Ministero della Cultura coinvolto, è stato recuperato presso privati lo Statuto del Comune di Guardiagrele, atto fondamentale e costitutivo del Comune della provincia di Chieti, risalente all’anno 1400. Lo Statuto, intorno al 1800, fu prelevato per motivi di studio e mai più restituito al Comune. Solo oggi, dopo oltre cento anni ritorna in mano pubblica. La dott.ssa Giuseppina Rigatuso, Soprintendente archivistico e bibliografico, ha comunicato che in sinergica con la Direzione generale archivi del Ministero della cultura, diretta dal dott. Antonio Tarasco, si procederà al restauro, a conclusione del quale lo Statuto verrà restituito al Comune di Guardiagrele e messo a disposizione per la sua libera consultazione da parte di studiosi e appassionati della materia. Prosegue l’impegno nella ricerca del catasto del Comune di Guardiagrele risalente allo stesso periodo storico e non ancora ritrovato.