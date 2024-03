REGIONALI: SALVINI, “NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE A MONTORIO”, “LEGA SARA’ A DOPPIA CIFRA”

TERAMO – “Sono convinto che domenica prossima il centrodestra vincerà largamente e la Lega sarà in doppia cifra”.

E’ un sorridente Matteo Salvini, a Montorio per discutere del nuovo casello del paese sulla A25, assieme al Sindaco Fabio Altitonante, attualmente consigliere regionale Lega in Lombardia ed ex collega di Salvini a Palazzo Marino, quello che respinge anche una volta i paragoni con la Sardegna. “I sardi hanno scelto per i sardi anche se lì il centrodestra ha preso la maggioranza, ma gli abruzzesi votano per l’Abruzzo. D’altra parte qua c’è una squadra che in regione ha lavorato benissimo per cinque anni”, dichiara.

Nel commentare il tragico incidente di ieri sera a Vasto dove hanno perso la vita tre persone tra cui una ragazza di 15 anni, Matteo Salvini dice che “svegliarsi stamattina in una giornata di sole bella come questa, parlare di morti e feriti in un incidente stradale sulle strade abruzzesi impone di lavorare ancora di più e meglio. Abbiamo preparato con un grande lavoro il nuovo codice della strada che ha l’esame del Parlamento da alcuni mesi. Spero che venga approvato il prima possibile perché salvare vite è fondamentale – prosegue il ministro – non possiamo perdere 3 mila vite ogni anno sulle strade, quindi questo nuovo codice porta l’educazione stradale a scuola, più controlli e più rigore per chi sbaglia, fin da chi guida ubriaco o drogato. Mi auguro che il parlamento faccia il suo lavoro per ridurre il numero di incidenti”.

Sulla A14 nel tratto abruzzese da mesi si rinnovano le code chilometriche in entrambe le direzioni per i numerosi cantieri in corso Salvini conferma di aver chiesto ad Aspi “di usare il buonsenso e il criterio per la gestione dei cantieri. Certo, i cantieri li devi fare, però segnalando bene in galleria, fuori dalla galleria, in prossimità delle carreggiate, soprattutto adesso approssimandosi la bella stagione, la Pasqua e l’estate. Quindi lavorare perché la sicurezza viene prima di tutto, però farlo segnalando bene e creando meno disagi possibili. Ho fatto diverse riunioni con Autostrade per l’Italia se servirà ne farò altre”.

“Parliamo di robe serie”. Così il ministro per i Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, risponde a chi gli chiede di eventuali fibrillazioni all’interno della Lega e della data del congresso. Salvini è in visita al Comune di Montorio al Vomano (TE) nell’ambito della campagna elettorale per le regionali di domenica prossima. (ANSA).

