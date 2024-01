REGIONALI: SOLINAS, “MIA RINUNCIA? ANCORA NULLA DI STABILITO, DECIDE IL PARTITO”

ROMA – “Una mia rinuncia alla candidatura in Sardegna? Al momento non c’è ancora nulla di stabilito, ci saranno alcuni passaggi del partito sardo d’Azione-Salvini premier, quella sarà la sede dove verrà detta l’ultima parola, vedremo il da farsi in una valutazione complessiva…”.

Interpellato dall’AdnKronos, Christian Solinas, attuale governatore della Sardegna, risponde così ai rumors delle ultime ore su un suo passo indietro sulla candidatura bis alla guida della Regione, dopo le frizioni con Fdi, che ha deciso di puntare sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Un caso esploso nel centrodestra alla vigilia delle regionali che si terranno quest’anno in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria e, appunto, Sardegna che ha già minato gli equilibri all’interno della maggioranza e rischia di rivoluzionare gli scenari dopo il muro contro muro tra Fratelli d’Italia e Lega sulla scelta dei candidati.

Alla Camera, durante l’incontro tra Salvini e i parlamentari della Lega, il leader ha ricordato lo stallo in Sardegna, sottolineando come “la partita si chiude a breve”, non senza ribadire che “non ricandidare gli uscenti è una mossa sbagliata” perché “perdi credibilità se come coalizione disconosci chi hai sostenuto fino a ieri”.