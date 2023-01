SUPERENALOTTO: A LETTOMANOPPELLO CENTRATA VINCITA DA 532MILA EURO

PESCARA – SuperEnalotto, centrati due ‘5+1’ da oltre 532mila euro a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, e a Modica in Sicilia.

Sono stati centrati due ‘5+1’ da 532.035,70 euro a Lettomanoppello presso il punto vendita Bar La Coccinella situato in Piazza Umberto I e tramite gioco da tastiera e a Modica presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via Loreto Gallinara tramite schedina 2 pannelli.

Il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 342,2 milioni di euro