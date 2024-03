“UN POSTER PER LA PACE”: SUCCESSO DELL’INIZIATIVA PER LE SCUOLE DEL LIONS DI AVEZZANO

AVEZZANO – Hanno vinto per essere il fulcro di tutte le idee giovani che hanno delineato l’iniziativa “Un poster per la pace”: sono le scuole secondarie di primo grado, marsicane, partecipanti al progetto del Lions Club Avezzano (L’Aquila), “Un Poster per la Pace”, tutte premiate. Le elenchiamo: istituto comprensivo di Gioia dei Marsi (dirigente scolastica Maria Cristina Bonaldi); istituto comprensivo “Fontamara” di Pescina (dirigente scolastica Maria Cristina Bonaldi); istituto onnicomprensivo “Argoli”, di Tagliacozzo (dirigente scolastica Clementina Cervale); istituto comprensivo “Collodi – Marini” di Avezzano (dirigente scolastico Piergiorgio Basile); istituto comprensivo “Pandolfini”, Balsorano (dirigente scolastico Piergiorgio Basile); istituto onnicomprensivo Carsoli (dirigente scolastica Irene Bracone); istituto comprensivo “Corradini – Pomilio”, Avezzano (dirigente scolastica Irene Bracone); istituto comprensivo “A. B. Sabin”, Capistrello (dirigente scolastica Fabiana Iacovitti); istituto comprensivo “Ignazio Silone”, Luco dei Marsi (dirigente scolastica Claudia Scipioni); istituto comprensivo “Mazzini – Fermi”, Avezzano (dirigente scolastica Fabiana Iacovitti); istituto comprensivo “T. Da Celano”, Celano (dirigente scolastico Massimo Pizzardi).

Il Lions Club, da più di trent’anni e anche nel 2024, dà luogo all’iniziativa con il tema: “Pace senza limiti”. Indirizzato agli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni (in Italia sono più di 150 mila), il progetto li vede coinvolti nell’interpretazione della Pace, tematica più che mai attuale, da collocare in un mondo ideale, più “giusto”. Difficile è stato il compito della Giuria che ha dovuto esprimere una graduatoria dei disegni perché, aldilà delle capacità artistiche personali, ogni giovanissimo, con la massima chiarezza e dedizione, ha esposto la propria personale visione della Pace. Il lavoro fatto evidenzia quanto i ragazzi identifichino la Pace, oggi più che mai, nei dettami di “Amore, rispetto per la natura, assenza di guerre e discriminazioni, fratellanza”; principi cardine questi, soprattutto, del Lions Club, presieduto ad Avezzano da Antonio Del Fosco.

Lunedì 25 marzo, al Castello “Orsini Colonna”, la bella manifestazione, introdotta dalla cerimoniera del Lons Club cittadino Mafalda Di Berardino, ha visto la partecipazione del sindaco del capoluogo marsicano, Giovanni Di Pangrazio, del vice sindaco Domenico Di Berardino, del Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro, del vice presidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, di tutti i comuni della Marsica e rispettivi sindaci, dei diversi dirigenti scolastici delle sedici scuole del territorio interessate dal progetto. Gli elaborati, in tutto ben 877, sono stati visionati da Valeria Di Renzo (officer Lions Club Avezzano di “Un poster per la pace”) e dalla socia Lion Enza Alfonsi Terra. Per il clima di forte partecipazione, di entusiasmo e scambio che lo ha caratterizzato, “Un poster per la pace” 2024 farà ancora parlare di sé.