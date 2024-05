“VOLEVO FARLA FINITA, POI HO PENSATO AI FIGLI”, IL RACCONTO DI MILENA SANTIROCCO A ‘CHI L’HA VISTO’

LANCIANO – “Avevo deciso di togliermi la vita, lì alla spiaggia delle Rovine dove poi è stata ritrovata la mia auto. Sono rimasta lì fino a tarda sera e nel momento in cui stavo per buttarmi c’è stato un ripensamento ma non volevo tornare a casa e ho iniziato a camminare senza meta, seguendo la costa verso sud. Ho camminato per diversi giorni fino ad arrivare in Molise, ero senza soldi e ho chiesto in bar e negozi cibo e acqua e ho dormito diverse notti all’aperto”.

Questo il racconto a Chi l’ha visto? di Milena Santirocco, la 54enne insegnante di danza e fitness di Lanciano scomparsa per 6 giorni e poi ritrovata nel Casertano.

“Una volta arrivata a Castel Volturno mi sono diretta verso l’oasi con l’intenzione di farla finita, ma lì dopo diverse ore passate a guardare il mare appoggiata ad un tronco ho cominciato a pensare a tutti i miei affetti, ai miei figli, alla mia famiglia e ho deciso che era l’ora di tornare a casa. Ho iniziato a correre verso il paese e ho cercato di chiedere aiuto alle auto di passaggio, poi sono entrata nel primo bar che ho trovato e ho chiesto di chiamare mia sorella”.

La sorella di Milena, durante l’intervista, ha invece raccontato il momento in cui ha ricevuto la chiamata: “All’inizio ero infastidita perché pensavo fosse uno scherzo e invece, poco dopo, ho capito che Milena era stata davvero ritrovata. È stata una gioia incredibile, avevamo perso le speranze”.