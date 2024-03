AREA GIOCHI-AVVENTURA SUL SALVIANO: ESPLETATA LA GARA PER FORNIRE LE ATTREZZATURE

AVEZZANO – Prende forma l’area giochi avventura nella Riserva Naturale del Salviano di Avezzano (L’Aquila). Gli uffici comunali competenti per la Riserva, infatti, hanno espletato la gara per la fornitura di percorsi e attrezzature che andranno a formare il Parco Avventura, che sarà un arricchimento dell’Aula Didattica della Riserva stessa. Nell’area dedicata a questo tipo di attività, infatti, saranno a breve installate due strutture per un tipo particolare, sicuramente divertente e al tempo stesso formativo, di attività motoria. Si tratta di strutture modulari certificate in legno, con diversi livelli di difficoltà, utili per la programmazione, in aggiunta alle attività formative, di progetti scolastici di sviluppo delle abilità motorie fondamentali (camminare, correre, lanciare, equilibro ecc.).

Gli interventi programmati dall’assessore Maria Antonietta Dominici hanno la finalità di implementare le attività all’interno della Riserva comprese quelle formative organizzate con il CEA, rivolte prioritariamente alle scuole di Avezzano e circondario. A tal fine sarà istallato un Percorso avventura per attività motoria con passaggi sospesi da terra Easy Adventure 10, per una lunghezza di 45 metri, comprendente 9 ponti sospesi. Percorso adatto a ragazzi di età superiore agli 8 anni. A questo tipo di percorso, poi, sarà affiancata una Funivia di 30 metri, con 1 rampa, che potrà essere utilizzata da bambini e ragazzi di età fra i 5 e i 14 anni.

Un intervento che andrà a potenziare l’offerta dell’aula Didattica e della Riserva stessa, ma che non sarà l’ultimo intervento. L’Amministrazione, infatti, ha in programma la costituzione di altri parchi a tema e di altre iniziative per rendere sempre più la Riserva del Salviano fruibile da ragazzi e adulti, in modo formativo, educativo e al contempo creativo.