L’AQUILA – Slitta di circa due mesi, come sottolineato da fonti interne all’azienda sanitaria, la pubblicazione dei 25 bandi per il posto di primario nei reparti e nelle strutture sanitarie lanciati dalla Asl provinciale dell’Aquila per coprire posti vacanti, in molti casi, da tanti anni, una circostanza che ha causato reazioni molto polemiche da parte di molti candidati: secondo quanto si è appreso, in realtà si tratta di una ripubblicazione sulla gazzetta ufficiale degli avvisi per la nomina dei titolari che si è resa necessaria per correggere un errore dell’ufficio personale.

La svista sarebbe riferita ad una norma nazionale che, sia pure richiamata correttamente, vede l’ inversione delle percentuali in merito alla valutazione dei candidati: la versione corretta prevede il 60 per cento del punteggio per il colloquio e il 40 per il curriculum.

Nella parte generale dei 25 bandi lanciati nello scorso mese di giugno, gli uffici avevano riportato la versione precedente, invertita rispetto alla recente riforma: il 60 al curriculum e il 40 al colloquio.

La Asl provinciale diretta da Ferdinando Romano, aveva già provveduto nei mesi scorsi alla pubblicazione e all’espletamento di bandi per 13 primari, anche in questo caso per posti vacanti da molti anni, in merito ai quali si è andati avanti a suon di proroghe e rotazioni tra i facenti funzione. Un buona pratica che però è stata segnata da questa problematica.