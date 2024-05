“CASE DELL’ACQUA”: NUOVA DELIBERA PER LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI NELLE STRADE DI SULMONA

SULMONA – Riparte a Sulmona (L’Aquila) l’iniziativa “Case dell’Acqua”. La Giunta, su proposta dell’Assessore Paola Fiorino, ha approvato la delibera che rinnova l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione delle Case dell’Acqua.

Un’iniziativa che nasce nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione dei rifiuti, in particolare per ridurre sprechi e consumo di bottiglie in plastica. A tale scopo è prevista l’installazione di distributori automatici di acqua potabile, a chilometro zero, liscia e gassata, microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza a costi contenuti.

Le aree prescelte per l’installazione dei distributori sono quelle del parcheggio dell’Ospedale SS. Annunziata, in piazza Micarelli, il parcheggio di Viale Stazione Centrale, Viale Togliatti, Via della Cornacchiola, via S.Polo e Frazione Badia. La durata della concessione di occupazione è stata aumentata a nove anni, dalla data di stipula della Convenzione, ed è rinnovabile; la concessione dell’occupazione di suolo pubblico è soggetta all’applicazione del Canone Unico Patrimoniale. L’area massima di occupazione a terra per ogni distributore sarà pari a 4 metri quadrati.

Ogni “Casa dell’acqua” erogherà acqua prelevata dall’acquedotto comunale tramite attivazione di utenza dedicata. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla gestione dei distributori, inclusi i costi di tutte le utenze necessarie, tra cui acqua ed energia elettrica. Il corrispettivo per l’erogazione non dovrà superare il costo simbolico di 10 centesimi al litro e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato. A breve l’avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio