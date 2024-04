CEPAGATTI: D’ALFONSO, “ARRIVA LA FIBRA OTTICA GRAZIE A OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI”

CEPAGATTI – “Il territorio di Cepagatti sarà infrastrutturato digitalmente con la fibra ottica da vari operatori privati per il 60%, dal Piano BUL per le aree bianche di Open Fiber per il 28% e dal Piano Italia a 1 Giga per il 12%. È quanto mi ha appena comunicato il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli, in risposta a una mia nota indirizzatagli su richiesta del sindaco Gino Cantò e della responsabile del servizio Katia Colalongo“.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso che aggiunge: “Dunque, tutta l’area comunale sarà coperta dal collegamento veloce. Il 6 aprile 2023 è stata sottoscritta apposita convenzione per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno un Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload. Il Comune di Cepagatti appartiene al piano Italia 1 Giga – lotto Abruzzo, Molise, Marche e Umbria, finanziato dal PNRR. Era intenzione degli amministratori conoscere le quote di territorio interessate al collegamento veloce e il cronoprogramma dei lavori. Il capo del Dipartimento Borrelli si è premurato di farmi sapere che, a partire dal 2025, circa 3.800 utenze saranno interessate dall’intervento di operatori privati”.

“Il Comune risulta anche essere oggetto di due progetti pubblici: il Piano BUL per le aree bianche di Open Fiber – previsto su 760 utenze – con tecnologia radio FWA, attualmente in fase di progettazione; e il Piano Italia a 1 Giga – finanziato dal PNRR e destinato a 800 utenze – che l’operatore Fibercop/Tim prevede di completare entro il primo semestre del 2026”, conclude D’Alfonso.