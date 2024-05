CONFCOOPERATIVE: D’ERAMO, “CONGRATULAZIONI A GARDINI, RICONFERMA PREMIA LAVORO”

ROMA – “Congratulazioni a Maurizio Gardini, riconfermato alla presidenza di Confcooperative per il mandato 2024-2028. Una continuità che permetterà di portare avanti il lavoro fatto finora e affrontare insieme le sfide che ci attendono in futuro potendo contare sulla sua competenza, solidità e autorevolezza che in questi anni hanno reso più forte e fatto crescere il sistema solidale che contraddistingue il mondo cooperativo delle imprese italiane. A Gardini i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Così, in una nota, il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo.