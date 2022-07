CRISI GOVERNO, CASELLATI: “MANCHERA’ NUMERO LEGALE”

ROMA – “Se non partecipano al voto mancherà il numero legale? Eh manca il numero legale”.

Sono le parole della presidente del Senato, Elisabetta Casellati rivolgendosi al segretario generale di palazzo Madama – a microfono aperto e udibile – subito dopo l’annuncio del M5s che non parteciperà al voto sulla fiducia al governo. Stessa decisione annunciata da Forza Italia e Lega.

Il voto sulla fiducia posta dal premier Mario Draghi sulla risoluzione Casini, dopo le sue comunicazioni al Senato, si gioca sul filo del rasoio e il rasoio oggi segna 142.

Lo scrutinio è talmente tanto sul filo, dopo le prese di distanza di M5s, Lega e Fi dalle parole del premier infatti, che molti potrebbero non partecipare al voto.

Il centrodestra di governo aveva annunciato che avrebbe dato il suo si’ solo alla risoluzione presentata dalla Lega: nel dubbio se voterà contro la risoluzione Casini, se si asterrà o se non parteciperà al voto, si fanno i calcoli con il numero legale.

Per essere valido, infatti, il voto del Senato deve arrivare almeno a 161 partecipanti, siano essi favorevoli, contrari o astenuti. Se si superano i 161 partecipanti al voto, la fiducia è tecnicamente concessa se i sì superano i no (altro tema è il peso politico di quel voto). Se non si superano i 161, il voto deve essere ripetuto. A questi 161 vanno però tolti i senatori in missione e il numero scende a 142, senatore più senatore meno: il dato esatto lo annuncera’ la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al momento dello scrutinio.

Se dovesse mancare il numero legale in Aula, da regolamento – confermano fonti ministeriali -,si aggiorna la convocazione per un’altra votazione.