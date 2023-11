L’AQUILA – È in programma per domani l’atteso incontro tra i coordinatori abruzzesi di Fratelli d’Italia e Forza Italia sulla crisi di Giunta comunale all’Aquila.

Dopo i precedenti rinvii, si vedranno a Roma Nazario Pagano, FI, e il senatore Etel Sigismondi, di FdI, alla luce della crisi che si è aperta nella maggioranza di centrodestra, guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, dopo la richiesta da parte di Forza Italia di una verifica dell’azione di governo e di un posto in giunta, come “compensazione” per il passaggio del suo assessore, Roberto Tinari, all’Udc, anche alla luce del fatto che gli azzurri hanno due consiglieri comunali, Maria Luisa Ianni e Daniele D’Angelo.

E proprio a tal proposito, ha fatto sapere il vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio De Matteis_ “D’Angelo è ufficialmente in Forza Italia, condizione che sonfessa l’ ‘alibi’ di Biondi, il quale continua a sottostimare il peso politico di Forza Italia in Consiglio comunale”.

Nell’incontro di domani, quindi, Pagano e Sigismondi proveranno a trovare la quadra, con una sintesi che non scontenti nessuno dei due partiti, a cominciare da quello del primo cittadino, contrario a un rimpasto di Giunta, e Forza Italia che sostiene di aver diritto ad un assessorato in quanto, oltre a Ianni e D’Angelo, possono contare sul presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, a fine luglio entrato in Forza Italia, e sui due di L’Aquila futura, la lista che ha come leader Santangelo, ovvero Guglielmo Santella e Laura Cococcetta.