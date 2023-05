CYBERSICUREZZA IN AMBITO SANITARIO: SABATO CONVEGNO A PESCARA

PESCARA – Si terrà sabato 13maggio 2023, presso l’Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme 60, a Pescara, il corso di Educazione Continua in Medicina (ECM) dal titolo “La protezione dei dati in ambito sanitario. Il Regolamento UE 2016/679 e la normativa applicabile”, responsabile scientifico dr.ssa Anna Maria Cardone, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pescara (OMCeO Pescara).

L’evento, che sarà tenuto dall’ing. Massimo Forestiero, Responsabile Protezione dei dati (DPO) OMCeO Pescara, si prefigge di dare una visione di insieme della normativa in materia di protezione dei dati personali, di indicare i principali adempimenti previsti dallanormativa applicabile, di fornire una chiave di lettura delle problematiche relative allagestione dei dati relativi allo stato di salute e di creare consapevolezza dei rischiconnessi al trattamento dei dati stessi, di stimolare un approccio proattivo nell’adozione dimisure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei è effettuato conformemente al GDPR.

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data ProtectionRegulation o GDPR) è la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali, benché di privacy si parlava già da molto tempo.

La tematica dell’evento è di estrema attualità ed importanza, visto quanto accaduto in questi giorni con l’attacco hacker subito dalla ASL dell’Aquila.

Dati medici di pazienti, dati personali dei dipendenti, informazioni amministrative, per un totale complessivo di oltre 500 gigabyte,sono stati trafugati nella notte del 3 maggio con un attacco informatico con un ransomware virus che blocca e cripta i dati rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto.10 giga di dati sono stati già pubblicati sul deep web.

Ne deriva che la cybersecurity non può essere considerata solo un elemento aggiuntivo da integrare in risposta a un rischio emergente ma deve essere oggetto di un’attenzione costante, al fine di adottare, sia negli Enti che nelle strutture private,misure adeguate e tempestive in grado di prevenire, ed eventualmente bloccare, tali possibili attacchi.