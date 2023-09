DEGRADO DELLO STORICO PALAZZO MAZARA: COMUNE DI SULMONA DAVANTI AL GIUDICE CIVILE

SULMONA- Il Comune di Sulmona torna davanti ai giudici per la vicenda di Palazzo Mazara. Una storia legata alle condizioni di degrado dell’immobile, per il quale sono iniziati recentemente i lavori di ristrutturazione.

A trascinare l’ente davanti al collegio del Tribunale di Sulmona è stato l’avvocato Vincenzo Colaiacovo, proprietario di un appartamento all’interno del Palazzo, che ha impugnato l’ordinanza del giudice monocratico, presentando reclamo. Il coinquilino dello storico palazzo aveva chiamato in causa il Tribunale per l’abbassamento della falda del tetto, collocato nella zona est, dovuto a infiltrazioni e raccolta difettosa di acque piovane. Il giudice nell’ordinanza aveva rilevato che il Comune ha svolto le opere previste per evitare le infiltrazioni, ovvero la sostituzione delle tegole e altri interventi per 15mila euro di spesa, a fronte di lavori da 90 mila euro richiesti dal consulente d’ufficio che, recandosi in loco, aveva dovuto interrompere le operazioni per la presenza di una coltre di 20 cm di guano di piccione. La consulenza aveva accertato l’abbassamento della falda del tetto che doveva essere rifatta e non semplicemente riparata.

Inoltre il degrado, come rilevato, aveva fatto marcire le travi. Da qui il reclamo di Colaiacovo che, nel passato, aveva chiesto e ottenuto dal collegio la riforma dell’ordinanza del giudice per due volte. Nell’autunno 2021 aveva perfino pignorato l’appartamento di proprietà comunale che si trova sopra al suo: un sottotetto da 190 metri quadrati lasciato in abbandono dopo gli interventi post-sisma. 25mila euro che il Comune ha dovuto sborsare per l’immobile dimenticato