“ECOPRINT SU CARTA”: IL 12 A GAGLIANO ATERNO UN LABORATORIO CREATIVO CON I COLORI DELLA PRIMAVERA

GAGLIANO ATERNO – Ecoprint su carta: un laboratorio divertente e creativo per fissare su carta tutti i colori della primavera. Inoltre, è un modo interessante di osservare la natura in tutte le sue sfumature non solo di colori, ma anche di odori, suoni, sensazioni… E se proprio vogliamo trovarci un uso quotidiano, con la stampa naturale è possibile realizzare biglietti personalizzati per ogni occasione, copertine agende, creare scatole da regalo e bomboniere con l’utilizzo di fiori particolari, oppure basi per la stampa di fotografie o per disegni ad acquerello o china o qualunque altra cosa la fantasia ci suggerisce.

Il corso si terrà a Gagliano Aterno (AQ) presso Casa Da Medardo domenica 12 maggio 2024 dalle 9.30 alle 16 ca., ed è organizzato da Officine Sperimentali a cura di Antonella Marinelli e Daniela Di Bartolo. Per info e prenotazioni: 339 3328228 oppure 366 9346630.