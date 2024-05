EUROPEE: D’ALFONSO, “BALLONE SI IMMAGINA NEL CONSIGLIO UE, INTANTO IL PADRE SCRIVE AI DIPENDENTI”

PESCARA – “Apprendiamo che la dottoressa Antonella Ballone ha presentato oggi allo staff dell’azienda di famiglia la sua candidatura per Forza Italia ‘al Consiglio Europeo’ (così è scritto nel messaggio di convocazione dell’incontro svoltosi online). Fa piacere sapere che l’imprenditrice teramana si immagini già tra i leader del Vecchio Continente, impegnata nell’arduo compito di definire le priorità e gli orientamenti politici dell’UE; nel frattempo sarà il caso di avvisare Giorgia Meloni della sostituzione imminente”.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso: “Scherzi a parte, non sappiamo se la topica è frutto della distrazione di qualche collaboratore – si dice spesso così – o della stessa Ballone. In ogni caso le raccomandiamo più attenzione nella diffusione dei messaggi. Forse avrebbe giovato un cammino più graduale, partendo magari da un consiglio comunale o dalla Regione, invece di gettarsi subito nell’agone di una competizione molto combattuta come quella per il Parlamento europeo. In realtà non voglio pensare ad Antonella Ballone come a un’avversaria politica. La conosco come valente imprenditrice e presidente della Camera di commercio del Gran Sasso, e penso che si sia fatta trascinare in una battaglia non sua”.

“Molto più preciso è il messaggio che Agostino Ballone, padre della candidata, ha rivolto all’organico aziendale per ‘impegnarsi fattivamente nel coinvolgere parenti e amici per creare quella massa critica di voti necessari al raggiungimento dell’obiettivo’. Un appello lanciato ‘senza alcun obbligo e nella massima libertà’ – si specifica nella missiva – aggiungendo poi il nome del dipendente cui rivolgersi ‘per ritirare il materiale elettorale a sostegno della candidatura’. Infine Ballone senior saluta ‘con molta cordialità’ i suoi collaboratori dicendosi ‘certo che comprenderete l’importanza del momento e facendo affidamento all’impegno che potrete mettere in questa circostanza'”.

“Non vorremmo essere nei panni di quei lavoratori della Baltour che, essendo intenzionati a votare per un candidato diverso dalla dottoressa Antonella Ballone, non contatteranno il loro collega ‘per ritirare il materiale elettorale a sostegno della candidatura’. Potrebbe sorgere in loro il sospetto che lo stesso collega prenda nota dei ‘buoni’ (chi ritira il materiale) e dei ‘cattivi’ (chi non lo fa), ma siamo sicuri che tale pratica non trovi spazio nell’azienda teramana”, chiosa D’Alfonso.