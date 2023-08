FESTIVAL DANNUNZIANO, SOSPIRI: “VALUTEREMO PARTECIPAZIONE DI MORGAN”

PESCARA – “È una valutazione che faremo e sinceramente la faremo con il sindaco di Pescara e valuteremo anche quelle che sono le ricadute delle scuse che Morgan ha già fornito a mezzo stampa”.

Lo ha detto presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri, sulla partecipazione di Morgan al Festival Dannunziano di Pescara, così come previsto dal calendario della manifestazione, presentata questa mattina in Regione, alla luce di quanto accaduto a Selinunte (Trapani).

“Penso che Morgan si sia scusato. Ovviamente quello che ha detto è assolutamente inconcepibile e commentavamo con l’assessore Carota e non comprendiamo neanche perché un artista del suo livello intellettuale a volte perda il senso della misura”, ha aggiunto Sospiri.

In particolare, il caso è esploso quando l’artista si è scagliato contro alcuni spettatori che assistevano al concerto-lezione ‘Segnali di vita e di arte’ dedicato a Franco Battiato, nel parco archeologico di Selinunte nell’ambito del festival della bellezza. “Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni”, ha urlato Morgan a uno spettatore che gli aveva detto che stava andando “fuori tema”. Apostrofandolo “frocio di merda”.

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”, ha scritto poi Morgan in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”, ha aggiunto l’artista. Che ha spiegtoa la sua reazione: “È stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. L’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso”.