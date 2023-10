FRANCAVILLA: “50% DI SCONTO SU ABITI PER LE DONNE DIVORZIATE”, NUOVA INIZIATIVA IN NEGOZIO

FRANCAVILLA AL MARE – Il 50% di sconto per le donne separate e divorziate: è l’ultima iniziativa di Elisabetta Scataglini, titolare della boutique di moda e abiti da cerimonia “L’Horo di Ely” a Francavilla al Mare (Chieti).

La titolare non è nuova a queste iniziative e aveva già destato curiosità la scelta di sostituire i tradizionali manichini con ragazzi e ragazze in posa in vetrina.

E oggi il negozio, presentando copia della sentenza del giudic, applica uno sconto del 50% sui capi di abbigliamento.

A tal proposito, commenta Scataglini in una nota: “oltre ad essere uno strumento indiretto di marketing, è anche una misura sociale per combattere la crisi economica che si fa sentire ancora di più a chi è reduce da una separazione o da un divorzio”.

“Offro uno sconto alle donne separate o divorziate perché il mio é una boutique per donne – precisa – ma anche negozi di abbigliamento per uomini dovrebbero fare la stessa cosa. La mia è solo un’idea socialmente utile e innovativa, non voglio mica incentivare le separazioni”.

Sulla locandina le immagini fanno riferimento al “divorce party”, la festa del divorzio che va sempre più di moda.