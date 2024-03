GIORNATA NAZIONALE DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE: L’ATENEO AQUILANO APRE LE PORTE ALLA CITTADINANZA

L’AQUILA – Mercoledì 20 marzo 2024 l’Università dell’Aquila, aderendo all’invito della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui), organizza la prima Giornata Nazionale delle Università italiane. Il titolo della edizione 2024 è ‘Università svelate’ e l’obiettivo è quello di aprire le porte dell’ateneo a tutta la cittadinanza per mostrare la vita che si svolge nell’ Università, sia per quanto riguarda la didattica che la ricerca scientifica. In aggiunta sarà possibile visitare anche i poli museali di pregio dell’ateneo.

L’iniziativa rappresenta una opportunità di condivisione del sapere e del patrimonio scientifico con il territorio di riferimento, all’insegna di una partecipazione diretta della società civile. Per l’occasione l’Università dell’Aquila organizza la visita guidata ai seguenti Laboratori e Poli museali: Museo delle Ceramiche di San Domenico. Convento di San Domenico – via Carceri; Polo Museale Palazzo Camponeschi. Esposizione D’Arcangelo – piazza Santa Margherita 2; PoMAq e Laboratorio di Archeologia: Dipartimento di Scienze umane – viale Nizza 14; Laboratorio di Cartografia: Dipartimento di Scienze umane – viale Nizza 14; Polo laboratoriale didattico Biologico-Chimico di Coppito – via Vetoio, Coppito; Polo laboratoriale di Ingegneria e Informatica – via Vetoio, Coppito; Polo laboratoriale di Ingegneria – piazzale Ernesto Pontieri – Monteluco di Roio. Sul sito di ateneo www.univaq.it è possibile prenotare ciascuna visita.