GIUNTA REGIONALE: OK A GIOCHI INCLUSIVI, PROGRAMMAZIONE ASL CACCIA AL CINGHIALE ANCHE A GENNAIO

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio per l’approvazione dei seguenti provvedimenti.

Su proposta di Marsilio aggiornato, per l’anno 2024, il prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”.

Approvato il disciplinare su “Criteri e modalità per la richiesta di pareri al Consiglio delle autonomie locali (Cal), da parte delle strutture della giunta regionale, e la revisione della vigente disciplina di cui alla L.R. 13/2005, concernente l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, nei confronti delle Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato che abbiano sede legale in Abruzzo.

Stabilito, tra l’altro, che l’entità minima del patrimonio iniziale richiesta per il riconoscimento da parte della Regione, (allo stato attuale pari a 10.000 euro per le Associazioni e a 50.000 euro per le Fondazioni) è di 15.000 euro per le Associazioni e 30.000 euro per le Fondazioni.

Presa d’atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare prodromico alla sottoscrizione della Convenzione con le singole province, per i “Contributi regionali al finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale” in base alla legge 107/1997.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente concesso il prolungamento della caccia al Cinghiale (sus scofa), nel mese di gennaio, per l’area della provincia dell’Aquila interdetta alla caccia, attraverso una modifica al calendario venatorio per la stagione 2023-2024. Autorizzato l’approvvigionamento idrico in caso di carenza o emergenza idrica che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare, in tempi brevi, il potabilizzatore di Montorio al Vomano (TE), mediante il prelievo di acqua dalle condotte di Enel in località Venaquila. Il tutto per garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio Provinciale.

Approvati gli Indirizzi per l’emanazione del bando Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”. Modificato lo Statuto Regionale dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI). Assegnate a ciascun GAL, quale soggetto attuatore della Strategia di Sviluppo Locale (CSR) un ammontare complessivo di € 21.850.000.

Via libera all’intesa, sullo schema di Decreto per la designazione quale Zona speciale di Conservazione (ZSC) del sito Gran Sasso, con un’estensione pari a 33995 ettari, della regione biogeografica alpina insistente nel territorio della regione Abruzzo e del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri prorogata l’assegnazione temporanea, in posizione di distacco, in favore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, del personale appartenente al ruolo della Giunta Regionale.

Riconoscimento di un contributo straordinario in favore del Comune di Guardiagrele per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della Piscina comunale, di Euro 150.000,00 per l’esercizio 2023 e ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Riconosciuto anche un contributo in favore del Comune di Lanciano per interventi di adeguamento del Palazzetto dello Sport in vista dello svolgimento della “Collegiale Nazionale Italiana Volley Femminile”, di importo pari ad euro 90.000,00, da erogare nella misura del 70% a titolo di anticipazione nell’esercizio 2023 e del 30% a seguito di presentazione di regolare rendicontazione della spesa da parte del Comune stesso, a titolo di saldo nell’esercizio 2024.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli Individuata l’ARAP quale soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza/prevenzione (barrieramento idraulico) nel sito della discarica pubblica dismessa “Villa Carmine”, nel Comune di Montesilvano, nel SIR “Fiumi Saline e Alento”.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvati gli strumenti di Programmazione 2024-2026 delle ASL abruzzesi. In particolare, adozione ed approvazione del Piano Strategico 2024-2026, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2024 -2026, del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, per l’esercizio finanziario 2023, sono stati stanziati € 100.000 per il Fondo straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi, istituito con legge regionale. E’ stato possibile finanziare n. 59 richieste a fronte delle 177 pervenute, si è ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria.