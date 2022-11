GRAN SASSO ACQUA: GIOVEDI’ E VENERDI’ CHIUSI UFFICI COMMERCIALI

L’AQUILA – La direzione amministrativa della Gran Sasso Acqua informa i cittadini che giovedì 10 e venerdì 11 novembre, gli uffici commerciali per bollette, allacci, volture ecc, resteranno chiusi per l’intera giornata, per l’indifferibile manutenzione del software di gestione delle utenze.

Saranno garantite le emergenze al numero verde 800 383 310 attivo 24h/24 7 giorni su 7 gratuito da telefono fisso e mobile.

Si ricorda che gli uffici commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore. Gli uffici tecnici il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11. Ed è attivo il call center utenti 800 194 053 dal lunedì al venerdì fino alle ore 16.